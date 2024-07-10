سياسة
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الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان يؤدي اليمين الدستورية نهاية الشهر
كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن أن الرئيس المنتخب مسعود بيزشكيان سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى في 30 يوليو/تموز الجاري.
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان يؤدي اليمين الدستورية نهاية الشهر
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان يؤدي اليمين الدستورية في 30 يوليو/تموز الجاري / صورة: AFP
10 يوليو 2024

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، عن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي مجتبى يوسفي، قوله إن "مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد وأداء اليمين الدستورية ستقام الثلاثاء 30 يوليو/تموز الجاري"، وسبق ليوسفي أن قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن مراسم التنصيب ستكون في 4 أو 5 أغسطس/آب المقبل.

وكان الإصلاحي بيزشكيان البالغ من العمر 69 عاماً، قد فاز بحصوله على نحو 54% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة أمام المرشّح المحافظ سعيد جليلي.

ويعتبر الرئيس الرجل الثاني في هيكل السلطة في إيران بعد المرشد خامنئي صاحب الكلمة الأخيرة في جميع المسائل الاستراتيجية، وهو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.

ونظمت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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