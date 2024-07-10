وتشتبه الشرطة في علاقة كايل كليفورد (26 عاماً) من شمال لندن، بحادث مقتل النساء الثلاث في بوشي، بالقرب من واتفورد ليلة الثلاثاء. وأكدت "BBC" عبر موقعها الإلكتروني أن الضحايا هنّ كارول هانت (61 عاماً)، زوجة جون هانت، المعلق على سباقات "فايف لايف" للخيول عبر الإذاعة، وابنتاهما البالغتان 25 و28 عاماً.

بدورها، أوضحت شرطة هيرتفوردشير أن وحداتها هرعت إلى منزل في البلدة، إذ تبين أن النساء الثلاث فارقن الحياة. وقال المسؤول بالشرطة جون سيمبسون إن عناصر مسلحين وفرق بحث متخصصة شاركوا في عملية المطاردة، داعياً كليفورد إلى الاتصال بالشرطة ومحذراً العامّة من مغبة الاقتراب منه.

حادث صادم بقوس ونشّاب

ووصف سيمبسون مقتل النساء الثلاث بأنه "حادث مروع ناجم عمّا يُعتقد حالياً أنه قوس ونشاب، ولكن ربما استُخدمت أسلحة أخرى أيضاً". بينما وصفت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر مقتل النساء الثلاث بأنه "صادم" مشيرة إلى أنها تتبلغ مستجدات التحقيق أولاً بأول.

ولا يشترط لامتلاك قوس ونشّاب في المملكة المتحدة الحصول على رخصة، ولكن القانون يحظر حمله في الأماكن العامة من دون عذر معقول.

وفي مارس/آذار الماضي، ألقي القبض على رجل (47 عاماً) بعد إصابة شخصين في هجومين منفصلين بالأقواس في منطقة شورديتش في لندن. وأفادت الشرطة يومها بأنها عثرت على قوس ونشاب وسكاكين وأسلحة أخرى في أثناء تفتيش منزل المشتبه به.

وفي أبرز حوادث القوس والنشاب، حُكم على جاسوانت سينغ تشيل العام المنصرم بالسجن بعد اعترافه بمحاولة قتل الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 2021 عندما دخل أراضي قصر وندسور مزوّداً بقوس ونشاب بكامل ذخيرته.