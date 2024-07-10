سياسة
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الجيش التركي: تحييد 4 إرهابيين وضبط أسلحة وذخائر شمال العراق
أعلن الجيش التركي، اليوم الأربعاء، تحييد إرهابيين ينتمون إلى تنظيم PKK الإرهابي خلال عملية في منطقة متينا شمالي العراق، وكذا ضبط كمية من الأسلحة والذخائر داخل مخبأ بالمنطقة.
الجيش التركي: تحييد 4 إرهابيين وضبط أسلحة وذخائر شمال العراق
وزارة الدفاع التركية تضبط كمية من الأسلحة والذخائر لتنظيم PKK الإرهابي داخل مخبأ بشمال العراق / صورة: AA
10 يوليو 2024

وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن قوات الكوماندوز التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من "PKK" بعد رصدهم في متينا، مشيرة إلى أن القوات ضبطت أيضاً كمية من الأسلحة والذخائر داخل مخبأ كان مستخدماً من الإرهابيين في المنطقة.

وأكدت الوزارة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومستلزمات طبية ومعيشية تعود للتنظيم الإرهابي، خلال أنشطة تمشيط في قرية "درغله" شمالي العراق، ونشرت الوزارة مقطع فيديو عن الأسلحة والذخائر والمستلزمات التي جرى ضبطها في أحد المخابئ.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإير ان.

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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