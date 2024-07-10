وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن قوات الكوماندوز التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من "PKK" بعد رصدهم في متينا، مشيرة إلى أن القوات ضبطت أيضاً كمية من الأسلحة والذخائر داخل مخبأ كان مستخدماً من الإرهابيين في المنطقة.

وأكدت الوزارة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومستلزمات طبية ومعيشية تعود للتنظيم الإرهابي، خلال أنشطة تمشيط في قرية "درغله" شمالي العراق، ونشرت الوزارة مقطع فيديو عن الأسلحة والذخائر والمستلزمات التي جرى ضبطها في أحد المخابئ.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإير ان.

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.