سياسة
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الرئيس التركي يشارك في الجلسة الرئيسية لقمة زعماء الناتو في واشنطن
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في الجلسة الرئيسية لقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
الرئيس التركي يشارك في الجلسة الرئيسية لقمة زعماء الناتو في واشنطن
الرئيس أردوغان يشارك في الجلسة الرئيسية لقمة زعماء الناتو في واشنطن / صورة: AA
10 يوليو 2024

وكان في استقبال أردوغان بمركز والتر إي للمؤتمرات، كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، وعقب التقاط صورة جماعية، توجه القادة إلى قاعة الاجتماع لبدء جلسة رؤساء دول وحكومات المجلس الأطلسي للناتو.

ومن المنتظر أن يبحث القادة قضايا تتعلق بتعزيز قدرات الدفاع والردع لحلف الناتو وتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية.

وفي كلمة افتتاحية، أعرب ستولتنبرغ، عن ترحيبه بزيادة الدول الأعضاء في الحلف إنفاقهم الدفاعي، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفاً: "هذا مهم لمكافحة التقارب بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية".

وتستضيف واشنطن على مدار 3 أيام قمة حلف الناتو، الذي يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه. وأمس الثلاثاء، قال الرئيس أردوغان، خلال مؤتمر صحفي بأنقرة، قبيل توجهه إلى واشنطن لحضور القمة، إنه سيطرح قضية المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والغزيون، أمام الزعماء خلال القمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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