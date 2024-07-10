ومساء الثلاثاء، استُشهد 19 مدنياً فلسطينياً وأُصيب 53 آخرون، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وعلّق وزير الخارجية البريطاني على الحادث في بيان عبر منصة إكس، قائلاً إن "العنف المدمِّر في غزة استمر لفترة طويلة جداً. نريد رؤية تدابير عاجلة لحماية المدنيين، ووقفاً فورياً لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن".

فيما أعربت فرنسا عبر بيان لوزارة خارجيتها عن "قلق عميق إزاء الضربات الإسرائيلية على مدارس تؤوي نازحين من قطاع غزة، بما في ذلك المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)".

وأكدت الوزارة في بيان نشرته الأربعاء، أنه "لا يمكن قبول استهداف مدراس تؤوي نازحين مدنيين فارّين بسبب أعمال القتال"، وشددت على ضرورة أن تراعي إسرائيل حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني خلال عملياتها العسكرية.

كما دعت إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة بوصفه "الحل الوحيد لحماية المدنيين، والإفراج عن الرهائن، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

من جهتها، رأت ألمانيا أن الضربة الإسرائيلية على مدرسة في جنوبي قطاع غزة كانت تُستخدم ملجأً، أمر "غير مقبول"، داعيةً إلى إجراء تحقيق في الحادث.

وكتبت وزارة الخارجية على منصة إكس: "تعرُّض أشخاص يبحثون عن ملجأ في مدارس للقتل هو أمر غير مقبول. يجب أن لا يقع المدنيون، لا سيما الأطفال، في مرمى النيران المتبادَلة". وأضافت: "يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة على المدارس من الجيش الإسرائيلي، ويجب أن يُفتح تحقيق" في الحادث.

وفي 1 يوليو/تموز الجاري، أمر جيش الاحتلال سكان مناطق شرقية من خان يونس، من بينها بلدة عبسان، بمغادرتها بدعوى أنها "منطقة قتال خطيرة". وفي وقت سابق الأربعاء، قال مفوض "أونروا"، فيليبي لازاريني، إن إسرائيل قصفت "ثلثي مدارس الوكالة" منذ بدء الحرب على غزة، "4 منها خلال الأيام الأربعة الماضية".

وأكد لازاريني، في منشور على منصة إكس، أن "المدارس تحولت من أماكن آمنة للتعليم والأمل للأطفال، إلى ملاجئ مكتظة، وغالباً ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت والبؤس"، مجدداً المطالبة بـ"وقف إطلاق النار فوراً قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا".

ولم يذكر مفوض "أونروا" تفاصيل بشأن المدارس الأربع المستهدفة، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم، السبت، استهداف مسلحين فلسطينيين داخل مدرسة الجاعوني التابعة للوكالة التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، مما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينياً وإصابة 50 آخرين.