سياسة
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بايدن: لأول مرة تتعهد دول حلف الناتو بتعزيز الإنتاج الدفاعي محلياً
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعهدت "للمرة الأولى" بوضع خطط للإنتاج الدفاعي "محلياً"، كما حذر من زيادة روسيا إنتاجها المحلي من الأسلحة والذخائر.
بايدن: لأول مرة تتعهد دول حلف الناتو بتعزيز الإنتاج الدفاعي محلياً
الرئيس الأمريكي خلال كلمته في اجتماعات قمة حلف الناتو بواشنطن / صورة: Reuters
10 يوليو 2024

وقال بايدن في كلمته خلال اجتماعات قمة الناتو بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن احتفال الحلف بالذكرى الـ75 لتأسيسه،: "على مدى 75 عاماً، نَمت دولنا وازدهرت خلف درع الناتو. واليوم، نحن أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "زادت روسيا بشكل كبير إنتاجها المحلي من الأسلحة والذخائر والمركبات بمساعدة الصين وكوريا الشمالية وإيران".

وتابع بايدن: "لا يمكننا السماح للحلف بالتخلف عن الركب، وأنا سعيد جداً لأن جميع أعضاء الناتو يتعهدون اليوم بتوسيع قاعدتنا وقدراتنا الصناعية، والتزامنا بالإنفاق الدفاعي"، موضحاً أن ذلك يعد "خطوة حاسمة" للحفاظ على أمن دول الحلف.

وقال الرئيس الأمريكي إنها "المرة الأولى على الإطلاق التي تلتزم فيها كل دول الناتو بالتعهد بوضع خطط للإنتاج الدفاعي محلياً".

من جانبه، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في تصريح صحفي: "إن الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لن تؤثر على الناتو"، مشيراً إلى أن الحلف يخدم المصالح الأمريكية بقدر مصالح أوروبا.

وتستضيف واشنطن حتى الخميس المقبل، قمة حلف الناتو، الذي يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه، ويمثل تركيا في القمة رئيسها رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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