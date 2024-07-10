سياسة
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أردوغان ورئيس وزراء اليونان يلتقيان بواشنطن ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
أردوغان ورئيس وزراء اليونان يلتقيان بواشنطن ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية
أردوغان يلتقي ميتسوتاكيس في العاصمة الأمريكية واشنطن / صورة: AA
10 يوليو 2024

وقال بيان لدائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية: "إن أردوغان وميتسوتاكيس بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا واليونان وعدداً من القضايا الإقليمية والعالمية".

وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن تركيا تواصل جهودها لتطوير روح التضامن مع اليونان على أساس مبدأ حسن الجوار، مضيفاً أن هذه الجهود ستستمر بشكل متزايد، حسب البيان.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة زيادة الجهود الإيجابية لإنهاء الصراعات في أوكرانيا وفلسطين، مشيراً إلى أنه "سيكون من المفيد لجميع دول المنطقة العمل على ضمان أن يسود السلام في أوكرانيا وفلسطين".

وحضر اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، إلى جانب كبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاتاي قليج.

وتستضيف واشنطن، حتى الخميس، قمة زعماء حلف الناتو، الذي يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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