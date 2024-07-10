وقال بيان لدائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية: "إن أردوغان وميتسوتاكيس بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا واليونان وعدداً من القضايا الإقليمية والعالمية".

وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن تركيا تواصل جهودها لتطوير روح التضامن مع اليونان على أساس مبدأ حسن الجوار، مضيفاً أن هذه الجهود ستستمر بشكل متزايد، حسب البيان.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة زيادة الجهود الإيجابية لإنهاء الصراعات في أوكرانيا وفلسطين، مشيراً إلى أنه "سيكون من المفيد لجميع دول المنطقة العمل على ضمان أن يسود السلام في أوكرانيا وفلسطين".

وحضر اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، إلى جانب كبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاتاي قليج.

وتستضيف واشنطن، حتى الخميس، قمة زعماء حلف الناتو، الذي يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه.