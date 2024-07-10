وقال بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: "إن أردوغان وميلوني بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا وإيطاليا، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية".

وقال الرئيس التركي خلال اللقاء: "إن العلاقات بين البلدين ستستمر في التطور من خلال الخطوات التي سيجري اتخاذها، وإنهما سيواصلان العمل من أجل ذلك". حسب البيان

وأكد أردوغان أن تركيا تبذل قصارى جهدها لإنهاء التوترات في المنطقة من خلال السلام، وشدد على ضرورة بذل جميع الدول جهوداً لتحقيق ذلك.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، كما حضره رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة خلوق غورغون، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاتاي قليج.

وتستضيف واشنطن، الأربعاء والخميس، قمة حلف الناتو، الذي يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه.