وقال بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن أردوغان وشولتز بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا، وملف الحرب الأوكرانية-الروسية والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس التركي ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على غزة وعدم إضاعة الفرصة لتنفيذ وقف إطلاق النار، كما أشار أردوغان إلى أهمية تكثيف الجهود لأجل منع توسع الصراع إلى المنطقة.

وأورد بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان أعلن بأنه "يتعين على ألمانيا دعم مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وتستضيف واشنطن، الأربعاء والخميس، قمة حلف الناتو، الذي يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه.