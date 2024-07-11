وأكد بيان ختامي عقب اجتماع رؤساء دول وحكومات المجلس الأطلسي للناتو ضمن القمة التي تحتضنها واشنطن وتستمر الخميس، أن أعضاء الحلف قرروا تقديم ما لا يقل عن 40 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا في 2025.

وأشار البيان إلى أن دعوة الانضمام إلى الحلف سيجري إرسالها إلى أوكرانيا بمجرد موافقة الحلفاء واستيفاء الشروط، وأضاف: "نؤيد بشكل كامل حق أوكرانيا في اختيار ترتيباتها الأمنية وتقرير مستقبلها دون تدخل خارجي".

ودعا البيان جميع الدول إلى تجنب "مساعدة روسيا في أوكرانيا بأي شكل من الأشكال"، وأشار إلى أن الصين تواصل خلق تحديات منهجية للأمن الأوروبي الأطلسي، كما أعرب عن المخاوف بشأن التوسع السريع لقدرات الصين الفضائية وترسانتها النووية.

وأكد الناتو دعوته بكين للمشاركة في محادثات الحد من المخاطر الاستراتيجية، وأضاف البيان: "ندعو الصين، التي تتحمل مسؤولية خاصة فيما يتعلق بدعم أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، إلى وقف كل شكل من أشكال الدعم المادي والسياسي للمجهود الحربي الروسي".

وعلى صعيد آخر، ذكر البيان أن الحرب ضد الإرهاب "تظل أمراً لا غنى عنه من ناحية الدفاع الجماعي للناتو"، وأكد أن الحلف سيواصل التصدي "بكل حزم" للتهديدات والتحديات التي يشكلها الإرهابيون والتنظيمات الإرهابية.

ولفت الناتو إلى أن منطقتي غرب البلقان والبحر الأسود، لهما أهمية استراتيجية بالنسبة للحلف، إذ أكد البيان الالتزام الشديد للحلف بالأمن والاستقرار في المنطقتين، وبيّن أن الحوار السياسي والتعاون العملي مع غرب البلقان سيستمر في التطور من أجل دعم السلام والأمن الإقليميين.

وفي إشارة إلى اتفاقية "مونترو" للمضائق، أكد البيان دعم جهود أعضاء الحلف في الحفاظ على أمن منطقة البحر الأسود وسلامته واستقراره وحرية الملاحة فيه.

وتسمح اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً.