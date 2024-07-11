سياسة
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سانشيز يدعو الغرب لعدم "الكيل بمكيالين" في التعاطي مع أوكرانيا وغزة
طالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأربعاء، دول الغرب بعدم اتّباع سياسة "الكيل بمكيالين" في الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة.
سانشيز يدعو الغرب لعدم "الكيل بمكيالين" في التعاطي مع أوكرانيا وغزة
بيدرو سانشيز في أثناء كلمته في قمة الناتو بواشنطن / صورة: Reuters
11 يوليو 2024

وقال سانشيز، في كلمة له على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن: "لا يجوز لنا أن نُتهم بتطبيق معايير مزدوجة من شأنها أن تقوض دعمنا لأوكرانيا" إذ طالب "بنفس الوحدة والاتساق في غزة، كما هو الحال ضد الاحتلال الروسي في أوكرانيا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني: "إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بغزة"، ودعا إلى اعتماد "موقف سياسي ثابت" في هذا الملف "من دون أن نتّبع سياسة الكيل بمكيالين".

وأكد سانشيز: "يجب أن نهيّئ الظروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار"، وتابع "إذا كنا نطالب باحترام القانون الدولي في أوكرانيا، فيجب علينا أيضاً أن نطالب باحترامه في غزة"، فيما حذر من خطر التصعيد على الحدود مع لبنان.

وبرزت إسبانيا في الأشهر الأخيرة كأحد الأصوات الأكثر انتقاداً داخل الاتحاد الأوروبي لحكومة بنيامين نتنياهو، وفي نهاية مايو/أيار الماضي، اعترفت حكومة سانشيز، إلى جانب كلّ من أيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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