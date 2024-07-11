جاء ذلك في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة إكس، أمس الأربعاء، عقب لقائه الرئيس التركي على هامش مشاركتهما في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال أوربان إنه بحث مع الرئيس أردوغان خلال اللقاء الثنائي، الحرب في أوكرانيا "التي وصلت إلى مستوى شديد القسوة"، مؤكداً أنه "لا مفرّ من السلام، ومبادرة السلام لإنهاء المعاناة هناك".

وتابع: "الرئيس أردوغان، رجل الدولة الوحيد الذي نجح في إبرام اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود"، مشيراً إلى أنه طلب من "الرئيس دعم مهمة السلام التي أقوم بها".

وواصل حديثه قائلاً: "الأطراف المتحاربة تقف على مسافة بعيدة جداً عن بعضها، ولكن إذا توحدت جهود أصدقاء السلام، فيمكنها معاً اتخاذ الخطوة التالية نحو السلام".

وفي يوليو/تموز 2022 وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية. ومددت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية.