سياسة
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"الخطر في تزايد".. أول سيناتور ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة
أصبح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت، بيتر ويلش، أمس الأربعاء، أول سيناتور ديمقراطي يطالب علانية الرئيس، جو بايدن، بـ"الانسحاب من السباق" الرئاسي، قائلاً إنه "من أجل مصلحة البلاد، أدعو الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق".
"الخطر في تزايد".. أول سيناتور ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة
في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قال ويلش إنه "من أجل مصلحة البلاد، أدعو الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق". / صورة: AFP
11 يوليو 2024

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قال ويلش إن "أحدث استطلاعات الرأي تظهر أن الخطر السياسي الذي يواجهه الديمقراطيون آخذ في التزايد. الولايات التي كانت حتى الآن معقلنا تميل الآن نحو الجانب الجمهوري".

والأربعاء، أصبح مايكل بينيت من كولورادو أول سيناتور ديمقراطي ينقلب علناً على الرئيس، قائلاً إن بايدن سيخسر إذا بقي في الانتخابات، وربما يتسبب بخسارة الديمقراطيين في الكونغرس أيضاً.

وقال بينيت لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن دونالد ترمب على المسار الصحيح للفوز في هذه الانتخابات"، مشيراً إلى أن البيت الأبيض "لم يفعل شيئاً" يثبت أن لديه خطة للفوز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وبينما يحاول بايدن، البالغ 81 عاماً إظهار مهاراته القيادية خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، تصاعدت الضغوط الداخلية عليه للاستقالة بعد أدائه السيّئ في المناظرة ضد منافسه، دونالد ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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