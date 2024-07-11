وفي مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قال ويلش إن "أحدث استطلاعات الرأي تظهر أن الخطر السياسي الذي يواجهه الديمقراطيون آخذ في التزايد. الولايات التي كانت حتى الآن معقلنا تميل الآن نحو الجانب الجمهوري".

والأربعاء، أصبح مايكل بينيت من كولورادو أول سيناتور ديمقراطي ينقلب علناً على الرئيس، قائلاً إن بايدن سيخسر إذا بقي في الانتخابات، وربما يتسبب بخسارة الديمقراطيين في الكونغرس أيضاً.

وقال بينيت لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن دونالد ترمب على المسار الصحيح للفوز في هذه الانتخابات"، مشيراً إلى أن البيت الأبيض "لم يفعل شيئاً" يثبت أن لديه خطة للفوز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وبينما يحاول بايدن، البالغ 81 عاماً إظهار مهاراته القيادية خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، تصاعدت الضغوط الداخلية عليه للاستقالة بعد أدائه السيّئ في المناظرة ضد منافسه، دونالد ترمب.