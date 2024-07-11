وقالت الوزارة في بيان إنّ 56 من هذه الطائرات العسكرية الصينية اجتازت الخط الوسطي في مضيق تايوان الذي يفصل إلى شطرين هذا المضيق البالغ عرضه 180 كيلومتراً بين الجزيرة والصين القارية. وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّها "تابعت الوضع واستجابت له".

وهذا أكبر عدد من الطائرات العسكرية الصينية التي ترصدها تايوان حول الجزيرة في يوم واحد منذ مطلع العام. ويعود آخر رقم قياسي في هذا المجال إلى شهر مايو/أيار حين رصدت تايوان قرب مياهها وأجوائها 62 طائرة عسكرية و27 سفينة حربية.

وتطالب الصين بتايوان وتعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها مؤكدة أنها لن تتردّد في استخدام القوة لاستعادتها، وكثفت في السنوات الأخيرة ضغوطها على تايبيه في السنوات الماضية وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في مايو/أيار بعد تنصيب لاي تشينغ-تي الذي تعتبره بكين "انفصالياً خطراً".