سياسة
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إصابة 7 فلسطينيين في اقتحامات بالضفة والاحتلال يعتقل 9610 منذ 7 أكتوبر
أصيب 7 فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء اقتحامات لمناطق شمال وجنوبي الضفة الغربية المحتلة، بينما ارتفع عدد المعتقلين إلى 9 آلاف و610 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك عقب اعتقال 12 فلسطينياً في محافظات عدة.
إصابة 7 فلسطينيين في اقتحامات بالضفة والاحتلال يعتقل 9610 منذ 7 أكتوبر
الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملات الدهم والاعتقال بالضفة الغربية / صورة: AFP
11 يوليو 2024

وقال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة، وشنت حملة اعتقالات طالت 5 مواطنين على الأقل، اندلعت على أثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، موضحين أن جيش الاحتلال اعتدى على مواطنين خلال الاقتحام.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 4 مصابين، بينهم مصاب بالرصاص الحي وثلاثة برضوض، بينهم سيدة، جراء الاعتداء عليهم بالضرب من جيش الاحتلال في مخيم بلاطة للاجئين، مشيرة إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بلدة حلحول قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات، فجر الخميس، اندلعت على أثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين. وقالت مصادر محلية في البلدة، إن الجيش نفذ حملة مداهمات واعتقالات. وأفادت مصادر طبية بأنها تعاملت مع 3 مصابين، بينهم اثنان بالرصاص الحي، إصابة أحدهم "خطيرة"، وثالث بجروح في الرأس، جراء الاعتداء عليه بالضرب في بلدة حلحول.

وفي السياق، نفذ الاحتلال، فجر الخميس، اقتحامات لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تركزت في محافظتي بيت لحم والخليل (جنوب)، ورام الله (وسط)، وقلقيلية (شمال) واعتقل عدداً من المواطنين.

في غضون ذلك، اعتدى مستوطنون على فلسطينيين اثنين بالضرب على مدخل بيت عنون شرقي الخليل، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما أحرق مستوطنون فجر اليوم، أراضي قريبة من منازل المواطنين في قرية برقا شرقي رام الله، فضلاً عن شق طريق في الأغوار الشمالية.

اعتقال 9610 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول

​​​​​​​​​​​​​​وبوتيرة يومية، يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدناً وبلدات في الضفة لاعتقال من يسميهم "مطلوبين"، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمر ممتلكات عامة وخاصة، ضمن مرحلة تصعيد يشرف عليها الجيش ومستوطنون منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، إلى 9 آلاف و610 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينياً في محافظات عدة، وفق ما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك.

وذكر البيان أن إجمالي عدد المعتقلين من الضفة يشمل مَن أفرجت إسرائيل عنهم لاحقاً، ومَن تواصل اعتقالهم، ومن جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

في السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تمارس إهمالاً طبياً متعمداً بحق المعتقلين المريضين بهاء دراج (33 عاماً) من بلدة خربثا غرب رام الله، ومحمد شماسنة (26 عاماً) من بلدة قطنة شمال غربي القدس.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن هناك تجاهلاً تاماً لحالة المعتقلين في سجن عوفر، دراج، وشماسنة، إذ إنهما محرومان من تلقي الأدوية والعلاج، ويتركان فريسة للأوجاع والآلام الدائمة.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى لاستشهاد 571 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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