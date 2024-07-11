سياسة
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CNN تكشف استخدام إسرائيل لصواريخ أمريكية بمجزرة مدارس العودة في خان يونس
كشفت شبكة CNN الأمريكية أن إسرائيل استخدمت صواريخ أمريكية الصنع في قصف مدرسة العودة التي تؤوي نازحين فلسطينيين ببلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مساء الثلاثاء.
CNN تكشف استخدام إسرائيل لصواريخ أمريكية بمجزرة مدارس العودة في خان يونس
الاحتلال يستهدف مدرسة مكتظة بالنازحين في خان يونس. / صورة: AA
11 يوليو 2024

واستندت الشبكة في تحليلها إلى مقطع فيديو مصور في مكان الهجوم، التقطه صحفي يعمل لديها. وأظهر المقطع بقايا قنبلة أمريكية الصنع من طراز GBU-39 صغيرة القطر (SDB)، وفقاً لـ3 خبراء في الأسلحة المتفجرة الذين راجعوا الفيديو.

ونقلت الشبكة عن منسق الأبحاث في خدمات أبحاث التسلح (ARES) باتريك سينفت، قوله: "بناءً على الشكل المميز للزعانف، وأغطية البراغي، بالإضافة إلى الشكل العام لشظية الذخيرة... فإن هذه البقايا تتوافق مع نظام تشغيل الذيل من سلسلة GBU-39 الموجود في الجزء الخلفي من الذخيرة". وقالت CNN إنها تمكنت من تحديد بقايا قنابل GBU-39 صغيرة القطر في هجومين إسرائيليين آخرين خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومساء الثلاثاء قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب مجزرة بشعة بحق النازحين باستهدافه بوابة مدرسة تؤوي نازحين في عبسان، راح ضحيتها 25 فلسطينياً"، إلى جانب إصابة العشرات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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