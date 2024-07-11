واستندت الشبكة في تحليلها إلى مقطع فيديو مصور في مكان الهجوم، التقطه صحفي يعمل لديها. وأظهر المقطع بقايا قنبلة أمريكية الصنع من طراز GBU-39 صغيرة القطر (SDB)، وفقاً لـ3 خبراء في الأسلحة المتفجرة الذين راجعوا الفيديو.

ونقلت الشبكة عن منسق الأبحاث في خدمات أبحاث التسلح (ARES) باتريك سينفت، قوله: "بناءً على الشكل المميز للزعانف، وأغطية البراغي، بالإضافة إلى الشكل العام لشظية الذخيرة... فإن هذه البقايا تتوافق مع نظام تشغيل الذيل من سلسلة GBU-39 الموجود في الجزء الخلفي من الذخيرة". وقالت CNN إنها تمكنت من تحديد بقايا قنابل GBU-39 صغيرة القطر في هجومين إسرائيليين آخرين خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومساء الثلاثاء قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب مجزرة بشعة بحق النازحين باستهدافه بوابة مدرسة تؤوي نازحين في عبسان، راح ضحيتها 25 فلسطينياً"، إلى جانب إصابة العشرات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.