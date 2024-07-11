سياسة
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تركيا: نواصل المفاوضات مع واشنطن في ما يخص شراء طائرات F-16
قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بشأن آخر التطورات المتعلقة بشراء طائرات F-16 من الولايات المتحدة الأمريكية، إن أنقرة وقّعت عقود شراء الطائرات مع واشنطن، فيما يستمر العمل على تفاصيل الصفقة من خلال المفاوضات بين الوفود المتبادلة.
تركيا: نواصل المفاوضات مع واشنطن في ما يخص شراء طائرات F-16
مصادر في وزارة الدفاع التركية: وقّعنا عقود شراء طائرات F-16 مع واشنطن ونواصل المفاوضات حول التفاصيل. / صورة: AA
11 يوليو 2024

وذكرت المصادر أن تفاصيل الصفقة وما سيُتخذ من قرارات عقب إجراء المفاوضات المتعلقة بها سيُعلَن عنه في وقت لاحق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزير الدفاع التركي يشار غولر سيعمل على مناقشة التفاصيل الفنية بشأنها في إطار قمة الناتو المنعقدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحول تعزيز الشراكة في مجال الصناعات الدفاعية بين تركيا وأمريكا، أوضحت المصادر أن المستوى الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية التركية مؤخراً بات يجذب انتباه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وكذلك العالم أجمع، مضيفة أن الوزير غولر سيناقش التعاون بين هيئات الصناعة الدفاعية التركية والأمريكية وكيف ستسهم المكاسب التي سيجري تحقيقها في تعزيز حلف شمال الأطلسي.

في سياق آخر، أكدت مصادر وزارة الدفاع أن عملية "المخلب-القفل" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق، تجري كما هو مخطط لها وبنجاح، بطريقة غير تقليدية وغير متوقعة وسريعة ومستمرة. موضحة أن تنظيم PKK الإرهابي بعد أن أدرك أن نهايته قد اقتربت بدأ في نشر المعلومات المضللة حولها.

وبيّنت المصادر أن إرهابيي التنظيم أحرقوا الغابات، وبدؤوا باستخدام سكان المنطقة دروعاً، وبمحاصرة واستهداف قرى المنطقة بالمتفجرات المصنوعة يدوياً، فضلاً عن محاولات تضليل الرأي العام الدولي من أجل خلق تصور بأن هذه الأعمال تنفذها القوات المسلحة التركية.

والاثنين الماضي أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن استبعاد تركيا من مشروع طائرة F-35 "ازدواجية معايير خطيرة"، مشدداً على قدرة تركيا على إنتاج ما تحتاج إليه من الصناعات الدفاعية إذا تجاهل حلفاؤها تلبية حاجاتها في هذا المجال.

وأردف: "استُبعدت تركيا من مشروع كانت من مؤسسيه منذ البداية دون أي مبرر معقول". وتابع: "أصبحت تركيا دولة قادرة على المنافسة في العالم في هذه المجالات، وهي بوصفها دولة ذات سيادة تراعي أولوياتها في الأمن القومي مثلما تراعي تحالفاتها".

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسمياً بموافقتها على صفقة بيع 40 مقاتلة F-16 إلى تركيا، فضلاً عن تحديث أسطولها الحالي.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي انتهت المدة الرسمية المؤطرة بـ15 يوماً بعد وصول الإخطار إلى الكونغرس، لتنتهي بذلك أهمّ مرحلة في صفقة بيع مقاتلات F-16 لتركيا، إذ لم يُبدِ أي سيناتور تحفُّظه على صفقة بيع المقاتلات لتركيا، بخلاف سيناتور ولاية كنتاكي، راند باول.

ولم تتخذ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أي تحرك قانوني يتماشى مع اعتراض السيناتور باول على الصفقة التي تضمنت طلب تركيا من الولايات المتحدة 40 مقاتلة جديدة من طراز F-16 بلوك 70، ومعدّات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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