سياسة
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في الذكرى 29.. فيدان: مجزرة سربرنيتسا "وصمة عار سوداء" في تاريخ البشرية
اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن المجزرة التي وقعت في سربرنيتسا قبل 29 عاماً "وصمة عار سوداء في تاريخ البشرية".
في الذكرى 29.. فيدان: مجزرة سربرنيتسا "وصمة عار سوداء" في تاريخ البشرية
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11 يوليو 2024

واستنكر فيدان في منشور على منصة إكس، بمناسبة الذكرى السنوية 29 للمذبحة، "وقوع مجزرة بحق شعب وسط أوروبا أمام مرأى ومسمع العالم قبل 29 عاماً".

وشدد على أن "الإبادة الجماعية في سربرنيتسا تحافظ على مكانها في ذاكرتنا باعتبارها وصمة عار سوداء في تاريخ البشرية". وأضاف: "أحيي ذكرى أشقائنا الذين استُشهدوا وأقدم التعازي وأرجو الصبر لذويهم".

وقال إن تركيا ستواصل إحياء "اليوم الدولي للتأمل وإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا" يوم 11 يوليو/تموز من كل عام انطلاقاً من سعيها لمنع نسيان هذه الحادثة.

يُذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلان الأمم المتحدة أنها منطقة آمنة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيامٍ مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 أعوام و70 عاماً، بعدما سلّمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات آلاف البوسنيين إلى القوات الصربية.

ووصفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في قرارها الصادر عام 2007، ما حدث في سربرنيتسا وضواحيها بأنه "إبادة جماعية"، وذلك تماشياً مع أدلة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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