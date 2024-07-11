وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة بيلوسي، وهي حليفة قديمة لبايدن، على قناة MSNBC إنه يجب على بايدن أن يقرر بسرعة ما إذا كان سيبقى في سباق البيت الأبيض عام 2024، فيما رفضت القول بشكل قاطع إنها تريده أن يترشح.

وسحب جورج كلوني، نجم هوليوود والديمقراطي الذي شارك في استضافة جمع تبرعات ضخمة لبايدن الشهر الماضي، دعمه من الحملة، وكتب مقالاً قاسياً في صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء قال فيه إن "بايدن لم يعُد الرجل نفسه الذي كان عليه في عام 2020". وبذلك انضم كلوني إلى عدد من السياسيين ونجوم المجتمع الذين أعلنوا رفضهم استمرار بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية.

وكتب في مقاله: "أنا أحب بايدن عضواً في مجلس الشيوخ، ونائباً للرئيس، ورئيساً، وأومن به وأعتبره صديقاً، لكننا في حاجة إلى مرشح جديد".

بدوره أشار زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشكل خاص إلى أنه منفتح على مرشح ديمقراطي آخر غير بايدن، وفقاً لما نقله موقع Axios، لكن عقب التقرير كرر دعمه لبايدن.

وفي مقال افتتاحيّ نشرته صحيفة واشنطن بوست أمس الأربعاء دعا السيناتور بيتر ويلش بايدن إلى الانسحاب، وهو أول سيناتور ديمقراطي يدعو صراحة الرئيس إلى التنحي.

وأشار أحد المتبرعين الرئيسيين لوكالة رويترز إلى أن قادة الديمقراطيين قالوا إنهم سيصدرون بيانات تعبر عن القلق بعد قمة الناتو، لكنهم لم يذكروا شومر بالاسم.

وقال المصدر: "ستكون مجزرة"، مشيراً إلى الغضب المتزايد بين المشرعين والمتبرعين، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على المرشحين في الانتخابات الفرعية.

من جهتها، دعت حملة التخلي عن بايدن (The Abandon Biden Campaign)، التي تعارض ترشح بايدن بسبب تعامله مع الحرب بين إسرائيل وغزة، أمس الأربعاء جميع الأمريكيين إلى المطالبة بتنحيه، على الرغم من أنها لم تدافع أيضاً عن ترمب بسبب "ثقافته الكارهة"، حسب ما نقلته رويترز.

وأضافت رويترز أن تصريحات بيلوسي، التي تجاهلت إصرار بايدن المتكرر على بقائه في السباق، بدت أنها نذير موجة جديدة من الدعوات من زملائه الديمقراطيين إلى الانسحاب من السباق.

ولمدة أسبوعين تقريباً، سعى بايدن البالغ من العمر 81 عاماً إلى وقف انشقاقات المشرعين الديمقراطيين والمتبرعين والحلفاء الآخرين الذين يشعرون بالقلق من احتمال خسارته في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أمام الجمهوري دونالد ترمب، البالغ من العمر 78 عاماً، بعد أدائه المتلعثم في مناظرة 27 يونيو/حزيران الماضي.

وسبق أن قال بايدن إنه "مرّ بليلة سيئة في المناظرة"، مؤكداً أنه "سيبقى في السباق ويهزم ترمب"، فيما أكدت بيلوسي في حديثها مع قناة MSNBC أنها تشجع زملاءها في الكابيتول هيل الذين لديهم مخاوف بشأن بايدن على الامتناع عن إعلانها، فيما يستضيف قادة الناتو في واشنطن هذا الأسبوع.

وقالت حملة بايدن إنّ رئيسة حملته جين أومالي ديلون والمستشارين الكبار مايك دونيلون وستيف ريتشي سيعقدون جلسة إحاطة مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على الغداء غداً الخميس. وعندما طُلب من حملة بايدن التعليق على تصريحات بيلوسي ومقال كلوني، أشارت إلى خطاب أرسله بايدن إلى الديمقراطيين في الكونغرس قال فيه إنه "ملتزم بشكل قاطع" البقاء في السباق وهزيمة ترمب.

وعندما سُئل في قمة الناتو عما إذا كان لا يزال يتمتع بدعم بيلوسي، رد بايدن برفع قبضته بشكل انتصاري.ومع ذلك، ردد ديمقراطيون آخرون تصريحات بيلوسي يوم الأربعاء، مشيرين إلى أن جهود بايدن لتهدئة المعارضة داخل حزبه لم تنجح. وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إنه "قلق بشدة" بشأن قدرة بايدن على الفوز بالسباق.