سياسة
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أردوغان: غزة تتعرض لوحشية مماثلة لما حصل في سربرنيتسا قبل 29 عاماً
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المسؤولين عن "الوحشية" في قطاع غزة، سوف يُحاسبون عاجلاً أم آجلاً أمام القانون الدولي تماماً كما حدث في سربرنيتسا.
أردوغان: غزة تتعرض لوحشية مماثلة لما حصل في سربرنيتسا قبل 29 عاماً
أردوغان: المسؤولون عن الوحشية بغزة سيُحاسبون أمام القانون الدولي / صورة: TRT Arabi
11 يوليو 2024

وأشار أردوغان في رسالة مصورة، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ29 "للإبادة الجماعية" في سربرنيتسا البوسنية، إلى أن الشعب الفلسطيني "يتعرض اليوم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لوحشية مماثلة لتلك التي شهدتها سربرنيتسا قبل 29 عاماً". وأضاف أن المؤسسات والمنظمات الدولية تكتفي بمشاهدة مقتل نحو 40 ألف إنسان بريء، بينهم 16 ألف طفل (في غزة) كما فعلت سابقاً في البوسنة.

وحول تحديد الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر مايو/أيار الماضي 11 يوليو/تموز يوم ذكرى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، قال أردوغان: "أود أن أشكر كل من ساهم في جميع مراحل هذا القرار، من إعداده إلى اعتماده. ونعتقد أن هذا القرار يجب أن يكون مثالاً لمنع تكرار ظلام مماثل للإبادة الجماعية في سربرنيتسا وفي أي مكان في العالم".

وفي معرض إدانته لأولئك الذين ما زالوا ينكرون الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك ويمجدون مجرمي الحرب على الرغم من أحكام المحكمة الدولية، قال إن تركيا تتابع الهجمات والمضايقات التي يتعرض لها الأشخاص الذين عادوا إلى ديارهم بعد الحرب، مضيفاً أنه يتعين على الجميع أن يضعوا في اعتبارهم أنه لا أحد يستفيد من الصراع والتوتر.

يُذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلان الأمم المتحدة لها منطقة آمنة. وارتكبت خلال أيامٍ مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 أعوام و70 عاماً، بعدما سلّمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات آلاف البوسنيين للقوات الصربية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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