وسلّط البرنامج في منشور ومقطع مصور نشره على منصة إكس، الضوء على فقدان سيدة فلسطينية تدعى شيماء ابنها في غزة بشكل مأساوي بسبب سوء التغذية. وقال برنامج الأغذية العالمي إن "فقدان ابن السيدة شيماء كان يمكن تفاديه تماماً".

وشدد البرنامج الأممي على أن "انهيار نظام الصحة العامة والافتقار إلى الوسائل المستدامة للحصول على الغذاء يعرض حياة عدد لا يحصى من أطفال قطاع غزة للخطر". واختتم البرنامج الأممي بالقول: "لقد حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار".

كما حذّر متحدث بلدية مدينة غزة حسني مهنا من تكدس ما يزيد على 100 ألف طن من النفايات الصلبة في محافظة غزة وحدها، ما يشكل خطورة حقيقية على حياة السكان والنازحين، وخصوصاً في مراكز الإيواء المختلفة وأماكن وجود المكبات العشوائية.

وقال مهنا لوكالة الأناضول إن "مكبات النفايات الصلبة تشكّل بؤراً لانتشار الأمراض والأوبئة والحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض المعدية إلى السكان، خصوصاً في الأماكن المكتظة ومراكز الإيواء المختلفة".

وأشار مهنا إلى أن عدم توفر الوقود وآليات لجمع وترحيل النفايات يزيد تكدسها، فضلاً عن منع طواقم البلدية من الوصول إلى المكب الرئيسي في منطقة جحر الديك شرق المدينة. وذكر أن النقص الحاد في المياه يأتي من عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه، مما أسهم بشكل واضح في انتشار الأمراض بشكل أكبر وأسرع في المدينة.

وأضاف: "كمية المياه المتوفرة حالياً في غزة محدودة ولا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين، وتغطي فقط نحو 40% من مساحة المدينة".

وحذّر من أن عدم "التخلص من النفايات وترحيلها بشكل صحي يهدد باتساع رقعة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة ويزيد المخاطر الصحية". وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يتسبب في مخاطر كبيرة تهدد "بتلوث الخزان الجوفي بفعل تسرب عصارة النفايات إليه".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن في وقت سابق رصد حالات تسمم في صفوف الفلسطينيين بسبب تناول أغذية معلبة منتهية الصلاحية نتيجة للنقص الشديد في الطعام بالقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.