وأكدت أردوغان إدانتها الإبادة في سبرنيتسا، قائلة إنها "واقعة شائنة في تاريخ البشرية جعلت الأراضي البوسنية أسيرة للحزن والدموع"، مردفة: "أستذكر بالرحمة أشقاءنا البوسنيين الذين سُلبت منهم أرواحهم، وأشارك من أعماق قلبي آلام عائلاتهم وأحبائهم الذين بقوا على قيد الحياة".

وإثر انتهاء الحرب أطلقت البوسنة أعمال البحث عن المفقودين وانتشال جثثهم من المقابر الجماعية وتحديد هوياتهم. وفي 11 يوليو/تموز من كل عام، تحثّ السلطات البوسنية الخطى على إعادة دفن مجموعة من الضحايا الذين حدّدت هوياتهم، في مقبرة "بوتوتشاري" التذكارية.

وارتكبت القوات الصربية عدداً من المجازر الأخرى بحقّ مسلمين، إبان فترة "حرب البوسنة" التي بدأت في 1992 وانتهت في 1995، عقب توقيع اتفاقية دايتون، أدت إلى إبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة، دفنهم الصرب في مقابر جماعية.

وتُعتبر مجزرة سربرنيتسا الأسوأ في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ لجأ مدنيون بوسنيون من المدينة في 11 يوليو/تموز 1995 إلى جنود هولنديين لحمايتهم، بعدما احتلت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش المدينة.

إلا أنّ القوات الهولندية التي كانت مشاركة ضمن قوات أممية، أعادت تسليمهم للجنود الصرب، ليرتكبوا مجزرة جماعية راح جراءها أكثر من 8 آلاف بوسني من الرجال والفتيان.

وسبق أن قضت المحكمة العليا الهولندية في يوليو/تموز 2019 بأن هولندا مسؤولة "جزئياً" عن وفاة 350 رجلاً وصبياً بوسنياً، وأنشأت الحكومة الهولندية لجنة خبراء وقتها لتقرير مقدار التعويضات التي ستُمنَح لأقارب الضحايا. لكن في خرقٍ لحكم سابق، خفضت المحكمة المسؤولية الهولندية عن المجزرة إلى 10% من 30%.

وقالت المحكمة العليا عندما أعلنت الحكم: "تتحمل الدولة الهولندية مسؤولية محدودة للغاية في قضية (أمهات سريبنيكا)". و"أمهات سريبنيكا" مجموعة شكّلتها العائلات والأحباء الذين يقولون إن قوات حفظ السلام الهولندية لم تفعل كل ما في وسعها لمنع ذبح الرجال والصبية المسلمين على يد القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، الذي أُدينَ بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في عام 2017، وحُكم عليه بالسجن المؤبد.