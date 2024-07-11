وكانت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (ISRAI.UL) المملوكة للحكومة قالت الثلاثاء إنها أبرمت عقداً بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لم تحدده.

وأوضحت الشركة التي تُصنع بعض أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة، أن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.

ونقل الموقعان الإخباريان المغربيان لو ديسك ولو 360 ريبورتد عن مصادر إسرائيلية القول إن العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس أوفيك 13 الذي سيحل محل قمرين صناعيين من إنتاج إيرباص وتاليس.

وأقرت إسرائيل والمغرب في 2021، اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية.