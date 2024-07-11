سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: إقامة دولة إرهابية بمنطقتنا وهم لن يتحقق أبداً
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، أن "الذين يعتقدون أن بإمكانهم إقامة دولة إرهابية في منطقتنا، يعيشون وهماً لن يتحقق أبداً".
أردوغان: إقامة دولة إرهابية بمنطقتنا وهم لن يتحقق أبداً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصرح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن "إقامة دولة إرهابية بمنطقتنا وهم بعيد لن يتحقق" / صورة: AA  
11 يوليو 2024

ودعا في تصريحات لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تبنّي نهج متسق في مكافحة الإرهاب، ​​​​​​​مؤكداً أن "أهمّ ما نتطلع إليه من حلفائنا في الناتو أن يتبنوا نهجاً متشابهاً (غير مزدوج المعايير) في مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "غايتنا الأساسية أن تكون الأراضي السورية خالية تماماً من الإرهاب، وأن تصبح دولة مزدهرة يحكمها السوريون".

وفي الشأن الفلسطيني أكّد أردوغان ضرورة أن تنتهي تهديدات إسرائيل ومحاولاتها لنشر الصراع، "وإلا فإن منطقتنا ستواجه خطر اندلاع صراعات أعمق".

كما أعرب عن اعتقاده أن منظمة شنغهاي للتعاون لا يمكن أن تكون بديلاً للناتو، "وكذلك لا نرى مجموعة بريكس بديلاً من أي تكتُّل آخر"، مضيفاً: "بلا شك احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا أمر مثير للقلق، وينبغي تجنُّب أي خطوة قد تفضي إلى هذه النتيجة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us