ودعا في تصريحات لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تبنّي نهج متسق في مكافحة الإرهاب، ​​​​​​​مؤكداً أن "أهمّ ما نتطلع إليه من حلفائنا في الناتو أن يتبنوا نهجاً متشابهاً (غير مزدوج المعايير) في مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "غايتنا الأساسية أن تكون الأراضي السورية خالية تماماً من الإرهاب، وأن تصبح دولة مزدهرة يحكمها السوريون".

وفي الشأن الفلسطيني أكّد أردوغان ضرورة أن تنتهي تهديدات إسرائيل ومحاولاتها لنشر الصراع، "وإلا فإن منطقتنا ستواجه خطر اندلاع صراعات أعمق".

كما أعرب عن اعتقاده أن منظمة شنغهاي للتعاون لا يمكن أن تكون بديلاً للناتو، "وكذلك لا نرى مجموعة بريكس بديلاً من أي تكتُّل آخر"، مضيفاً: "بلا شك احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا أمر مثير للقلق، وينبغي تجنُّب أي خطوة قد تفضي إلى هذه النتيجة".