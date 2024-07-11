سياسة
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دوي صافرات إنذار بمستوطنة موشاف نير المحاذية لقطاع غزة
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة موشاف نير شمال مدينة عسقلان، المحاذية لقطاع غزة.
دوي صافرات إنذار بمستوطنة موشاف نير المحاذية لقطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة موشاف نير المحاذية لقطاع غزة / صورة: AA
11 يوليو 2024

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني فُعّلَت صافرات الإنذار في موشاف نير قرب عسقلان". وأشارت إلى أنه "لم يُبلَغ عن إصابات".

وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في منشور على تليغرام، أنها "قصفت مستوطنات أسدود وعسقلان وسديروت ومستوطنات أخرى محاذية لقطاع غزة، برشقة صاروخية".

كما أعلنت في منشور آخر "قصف مستوطنات حوليت وياتيد وأفيشالوم المحاذية لقطاع غزة برشقة صاروخية".

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة وبتحسين ظروف الوضع الإنساني الكارثي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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