وقال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "عملياتنا البحرية المساندة لغزة مستمرة، ونفذنا هذا الأسبوع عدداً من العمليات بـ10 صواريخ بالستية مجنحة وطائرات مسيرة"، مضيفاً: "بلغ عدد السفن المستهدفة إجمالاً 166 سفينة مرتبطة بالإسرائيلي والأمريكي والبريطاني منذ بداية العمليات".

وحول تأثيرات تلك الهجمات قال: "حركة السفن المرتبطة بالأمريكي والبريطاني انكفأت في الأشهر الأخيرة، أما تلك المرتبطة بالعدو الإسرائيلي فتكاد تنعدم"، مؤكداً أنه "ليس هناك أي تأثير في إمكانية إطلاق عملياتنا ولا في فاعليتها، والعدو في حالة فشل واضح"، متابعاً: "لا تزال أصداء هرب حاملة الطائرات الأمريكية مهمة في الوسط الأمريكي والبريطاني".

من جهة أخرى قالت الحوثي إن الولايات المتحدة "نفذت هذا الأسبوع 8 غارات في محافظتَي الحديدة وحجة غرب اليمن، وبلغ إجمالي القصف 570 غارة وقصفاً بحرياً منذ أول شهر رجب (يناير/كانون الثاني الماضي)"، مضيفاً أن "ضحايا العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بلغوا 57 شهيداً و87 جريحاً"، دون ذكر ما إذا كانوا مدنيين أو عسكريين.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني 2024 يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحىً تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.