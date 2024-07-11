وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "عاد الوفد المفاوض من الدوحة بعد مشاركته في قمة رباعية مع الوسطاء، جرى خلالها بحث بنود صفقة عودة المختطَفين وسبل تنفيذ الخطة مع ضمان أهداف الحرب كافة".

وتضمن التصريح أن نتنياهو عقد اجتماعات مع فريق التفاوض صباح اليوم، قبل أن يتوجه الوفد برئاسة رئيس الشاباك مع ممثلين عن الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة مساء اليوم لمواصلة المحادثات.

ولم يكشف تصريح رئاسة الوزراء الإسرائيلية أي تفاصيل بشأن ما آلت إليها المباحثات في الدوحة أمس، أو ما تضمنه الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم مع نتنياهو.

كما لم يكشف أي من الأطراف المعنية بالمباحثات (الولايات المتحدة ومصر وقطر) رسمياً عن أي تفاصيل بشأن اجتماع الدوحة حتى الساعة 13:50ت.غ اليوم الخميس.

وفي وقت سابق الخميس قالت حركة حماس في بيان، إنها لم تُبلَغ بأي جديد من الوسطاء بشأن المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

والأربعاء أفاد إعلام عبري بأن اجتماعاً رباعياً عُقد في الدوحة بمشاركة رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأشارت هيئة البث مساء الأربعاء إلى أن "نقاط الخلاف (بشأن الاتفاق) هي آلية إنهاء الحرب وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرَج عنهم، وسحب القوات الإسرائيلية من غزة".

لكن صحيفة "معاريف" نقلت الخميس عن مصادر لم تسمِّها مطلعة على تفاصيل المفاوضات مع الوسطاء في الدوحة، أن "في المحادثات تقدماً نحو الاتفاق بين إسرائيل وحماس".

وكان بار اختتم الثلاثاء مباحثات ثلاثية إسرائيلية-أمريكية-مصرية بالقاهرة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على قطاع غزة، قبل انعقاد الاجتماع الرباعي في الدوحة، الأربعاء.

وادّعت هيئة البث العبرية أن بار ناقش خلال الاجتماع إقامة جدار متطور تحت وفوق الأرض على الحدود بين قطاع غزة ومصر، فيما لم يصدر تعليق من القاهرة بهذا الخصوص حتى الخميس.

وعلى مدار أشهر وأمام التعنّت الإسرائيلي بغطاء أمريكي، لم تنجح جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق، وعِيقَت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حركة حماس بوقف الحرب بالكامل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفَت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.