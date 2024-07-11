والتقى الرئيس أردوغان نظيره الأوكراني زيلينسكي، على هامش قمة زعماء حكومات شمال الأطلسي (ناتو) المتعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، بأن اللقاء تطرّق إلى الحرب الروسية-الأوكرانية وقضايا إقليمية ودولية، مشيرةً إلى أن أردوغان أكّد أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء الحرب والتوصّل إلى سلام عادل، وأن أنقرة مستعدة لأي مبادرة بما في ذلك الوساطة لتشكيل أرضية للسلام.

وفي يوليو/تموز 2022 وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية للمساعدة على معالجة أزمة الغذاء العالمية، بعد توقفها مؤقتاً بسبب الحرب.

ومُدّدت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شن موسكو عملياتها العسكرية.

لكن روسيا أبلغت الأمم المتحدة وتركيا قرارها عدم تمديد الاتفاقية التي انتهت في 17 يوليو/تموز 2023، واشترطت لعودتها تنفيذ الجزء الخاص بها من الصفقة المتعلق برفع العقوبات عن الحبوب والأسمدة الروسية، وهو الجزء الذي عُطّل بفعل العقوبات الغربية طوال الفترة الماضية.

حضر اللقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن السفير عاكف جاغاتاي قيليج.