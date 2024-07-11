سياسة
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مجموعة السبع تندد بتوسّع الاستيطان في الضفة.. وعقوبات أمريكية على مستوطنين
ندّد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اليوم الخميس، بخطوة إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، معتبرين أن للخطوة "نتائج سلبية على قضية السلام"، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على كيانات وأشخاص متورطين في العنف.
مجموعة السبع تندد بتوسّع الاستيطان في الضفة.. وعقوبات أمريكية على مستوطنين
مستوطنات إسرائيلية في الضفة / صورة: AA
11 يوليو 2024

وقالت إسرائيل الشهر الماضي إنها تعتزم إضفاء الصبغة القانونية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة، ومصادرة مساحات كبيرة من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها.

ونددت مجموعة السبع التي تضمّ الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بهذه الخطوة، وحثّت إسرائيل على العدول عن قرارها.

وجاء في بيان للمجموعة: "نؤكد من جديد التزامنا السلام الدائم والمستدام... على أساس حل الدولتين".

كما دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إسرائيل للإفراج عن جميع عوائد الضرائب المحتجزة والمستحقة للسلطة الفلسطينية، قائلين إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية "حيوي للأمن الإقليمي".

عقوبات أمريكية بسبب العنف

في سياق متصل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أنها فرضت عقوبات على خمسة كيانات وثلاثة أشخاص في ما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات قيوداً مالية على أربع بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

كما أدرجت الخارجية الأمريكية منظمة "لهافا" ضمن قائمتها السوداء، ووصفتها بأنها "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات. وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".

وزاد التوسع الاستيطاني بحدة منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى السلطة أواخر عام 2022 على رأس ائتلاف متشدد مؤيد للمستوطنين.

ورغم دعم الولايات المتحدة إسرائيل في حربها على غزة، حذرت نتانياهو مراراً من تأجيج التوتر في الضفة الغربية حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم شبه ذاتي.

وقال ميلر في بيان، إن "مثل هذه البؤر الاستيطانية تُستخدم لتعطيل الأراضي التي تُستخدم مراعي، وللحدّ من الوصول إلى الآبار ولشنّ هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الجوار".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على ثلاث بؤر استيطانية عشوائية وصفتها منظمة "السلام الآن" بأنها خطوة جديدة نحو "ضمّ" الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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