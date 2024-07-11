وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، بأن اللقاء تطرّق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أنه في الفترة الجديدة يمكن لتركيا وبريطانيا اتخاذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات في جميع المجالات، وأنهما يرغبان في استمرار المسار الإيجابي في العلاقات بشكل متزايد. وهنَّأ الرئيس أردوغان مرة أخرى رئيس الوزراء البريطاني على منصبه الجديد.

والجمعة تولى زعيم حزب العمال كير ستارمر رسمياً منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد أن عيَّنه الملك تشارلز الثالث، إثر فوز الحزب في الانتخابات.