سياسة
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أردوغان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بواشنطن ويبحثان العلاقات الثنائية
التقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
أردوغان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بواشنطن ويبحثان العلاقات الثنائية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على هامش قمة الناتو في واشنطن / صورة: AA
11 يوليو 2024

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، بأن اللقاء تطرّق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أنه في الفترة الجديدة يمكن لتركيا وبريطانيا اتخاذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات في جميع المجالات، وأنهما يرغبان في استمرار المسار الإيجابي في العلاقات بشكل متزايد. وهنَّأ الرئيس أردوغان مرة أخرى رئيس الوزراء البريطاني على منصبه الجديد.

والجمعة تولى زعيم حزب العمال كير ستارمر رسمياً منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد أن عيَّنه الملك تشارلز الثالث، إثر فوز الحزب في الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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