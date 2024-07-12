سياسة
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بايدن: أحرزنا تقدماً نحو اتفاق بشأن غزة وفرصة إنهاء الحرب قائمة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، أن إدارته تحرز تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً فرصة "لإنهاء هذه الحرب حالياً".
بايدن: أحرزنا تقدماً نحو اتفاق بشأن غزة وفرصة إنهاء الحرب قائمة
بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن / صورة: AP
12 يوليو 2024

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، بشأن المفاوضات حول هدنة محتملة في قطاع غزة: "أنا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع حد لهذه الحرب التي يجب أن تنتهي الآن".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه أرسل فريقه إلى المنطقة لسد الفجوات فيما يتعلق بمفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، وأوضح أن القضايا التي يجري التفاوض بشأنها في العاصمة القطرية الدوحة من أجل وقف إطلاق النار في غزة "صعبة ومعقدة".

وشدد بايدن على أنه يجب ألا يكون الحكم في غزة بعد اليوم الثاني من الحرب متضمناً للاحتلال الإسرائيلي للقطاع، مضيفاً: "قلت لنتنياهو وحكومته خلال زيارتي لإسرائيل إنه لا يجب احتلال أي مكان".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل منذ 3 أشهر على ضمان وقف إطلاق النار في غزة "وإعادة الرهائن إلى ديارهم"، وأورد أنه تحدث مع كل القادة العرب "تقريباً" من أجل زيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى سكان قطاع غزة.

وتوجه وفد إسرائيلي، برئاسة رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار مساء الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة لمواصلة المباحثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين ووقف لإطلاق النار في غزة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "عاد الوفد المفاوض من الدوحة بعد مشاركته في قمة رباعية مع الوسطاء، جرى خلالها بحث بنود صفقة عودة المختطفين وسبل تنفيذ الخطة مع ضمان كافة أهداف الحرب".

وتضمن التصريح أن نتنياهو عقد اجتماعات مع فريق التفاوض، قبل أن يتوجه الوفد برئاسة رئيس الشاباك مع ممثلين عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القاهرة مساء الخميس لمواصلة المحادثات.

وفي وقت سابق الخميس قالت حركة حماس في بيانٍ، إنها لم تُبلغ بأي جديد من الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) بشأن المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.

والأربعاء، أفاد إعلام عبري بأن اجتماعاً رباعياً عُقد في الدوحة، بمشاركة رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأشارت هيئة البث مساء الأربعاء إلى أن "نقاط الخلاف (بشأن الاتفاق) هي آلية إنهاء الحرب وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرَج عنهم وسحب القوات الإسرائيلية من غزة".

وعلى مدار أشهر وأمام التعنّت الإسرائيلي بغطاء أمريكي، لم تنجح جهود الوساطة بالتوصل لاتفاق، وأعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حركة حماس بوقف الحرب بشكل كامل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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