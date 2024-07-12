وهذه أحدث زلة لسان وهفوة لبايدن (81 عاماً) الذي يسعى لتحسين صورته بعد أدائه الضعيف خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN الأمريكية والتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترمب (78 عاماً)، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإنهاء مسعاه لإعادة انتخابه لولاية جديدة.

وخلط جو بايدن بين اسمي نائبته كاملا هاريس ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب، الخميس خلال مؤتمر صحفي منفرد في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن، حيث قال: "لم أكن لأختار ترمب ليكون نائب الرئيس إذا لم أكن أعتقد أنه مؤهل ليكون رئيساً".

وقال بايدن: "أعتقد أنني الأكثر تأهيلاً للترشح للرئاسة لقد هزمته مرة وسأهزمه مرة أخرى"، في إشارة إلى ترمب، وأضاف: "يوجد طريق طويل لنقطعه في هذه الحملة ولذا سأستمر في المضي قدماً".

وسخر المرشّح الجمهوري دونالد ترمب من المؤتمر الصحفي الذي عقده جو بايدن وفيه ارتكب زلّة لسان ذاكراً اسم ترمب بدلاً من هاريس، وقال الرئيس الأسبق على شبكته "تروث سوشال": "عمل جيّد يا جو".

جاء هذا بعد ساعات قليلة من إشارة بايدن عن طريق الخطأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"، قبل أن يصحح خطأه، وذلك خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، حيث كان بايدن إلى جانب قادة من الحلف يستعدون للإعلان عن دعمهم لأوكرانيا، ودعا زيلينسكي للتحدث.

وقال بايدن مخاطباً الحاضرين في القمّة: "والآن، أترك الكلام لرئيس أوكرانيا الذي يتمتّع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم. سيّداتي، سادتي، إليكم الرئيس بوتين". لكن سرعان ما صحّح بايدن هفوته، قائلاً "تركيزي منصبّ بشدّة على هزيمة الرئيس بوتين".

وتتزايد شكوك المانحين والداعمين والسياسيين الديمقراطيين الذين يخشون من أن بايدن لم يعد قادراً على التغلب على ترمب في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم أو قيادة البلاد لولاية أخرى من أربع سنوات.