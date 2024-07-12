ونبّه المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات، وقال إنه رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن "البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة".

وأضاف غيبرييسوس في مؤتمر صحافي: "توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح كوفيد -19 في غضون 12 شهراً من آخر جرعة لهم".

وأُبلغت منظمة الصحة العالمية بأكثر من سبعة ملايين وفاة بسبب فيروس كورونا، وإن كان يُعتقد أن الحصيلة الحقيقية للجائحة أعلى بكثير. كما أدى الفيروس إلى تفكيك اقتصادات وشل الأنظمة الصحية.

وفي مايو/أيار 2023، أعلن تيدروس نهاية كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية في بعد أكثر من ثلاث سنوات من رصد الفيروس لأول مرة في ووهان بالصين أواخر 2019.

وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات على مواصلة رصد الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوقة وبأسعار معقولة.