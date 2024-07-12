وعبر العديد من المشرعين عن عدم ارتياحهم لاستمرار ترشيح بايدن، بينما أبدى آخرون تأييدهم لخطط الرئيس الحالي، وكتب عضو مجلس الشيوخ من فيرمونت في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست "من أجل مصلحة البلاد، أدعو الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق".

فيما قال براد شنايدر من إلينوي في بيان "لقد حان الوقت، مع ذلك، لكي يسلم الرئيس بايدن الشعلة بشجاعة إلى جيل جديد من القادة ليقودونا إلى المستقبل الذي أعطانا القدرة على السعي للوصول إليه".

بدورها قالت النائبة هيلاري شولتن من ميشيغان على وسائل التواصل الاجتماعي "من أجل مصلحة ديمقراطيتنا، أعتقد أنه حان الوقت لكي يتنحى عن السباق الرئاسي ويسمح لزعيم جديد بالصعود... من الضروري أن يكون لدينا أقوى مرشح ممكن على رأس القائمة، ليس ليفوز فحسب، ولكن ليحكم (أيضاً)".

ودعا النائب بات رايان من نيويورك، والنائبة ميكي شيريل من نيوجيرزي، والنائب آدم سميث، والنائب لويد دوجيت، وكل من النواب: راؤول جريجالفا وسيث مولتون ومايك كويجلي وآنجي كريج وإيرل بلومينور، الرئيس بايدن للتخلي عن ترشحه في الانتخابات الأمريكية عن الحزب الديمقراطي.

وظهر بايدن، في أول مؤتمر صحفي منذ أشهر، ليؤكد أنه الشخص المناسب لفترة رئاسية ثانية في البيت الأبيض، ويشدد على أن حالته الصحية جيدة، وأنه الخيار الأفضل "للحفاظ" على الديمقراطية الأمريكية، بينما يحاول تهدئة الدعوات المتزايدة من حزبه الديمقراطي إلى التنحي بسبب سنه وصحته.

وقال: "أعتقد أنني الشخص الأكثر كفاءة للترشح للرئاسة. لقد هزمته (ترمب) مرة وسأهزمه مجدداً. أنا لا أفعل ذلك من أجل الحفاظ على إرثي. أنا أفعل ذلك لإنهاء العمل الذي بدأته". وتحدث عن اختباراته العصبية التي تظهر أنه "بخير"، منوها بأن "التقدم في العمر يزيد من الحكمة لدى الإنسان".