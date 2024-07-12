وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في السودان مانديب أوبراين، إن "قرابة 8.9 مليون من أطفال السودان يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض".

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، عن أوبراين، قولها إن "نزوح الأطفال يصاحبه أزمات أخرى متعددة نتيجة للحرب"، مشيرة إلى أنّ "أكثر من 7 ملايين سوداني نزحوا داخلياً منذ بدء الحرب، منهم نحو 4 ملايين طفل".

وشددت المسؤولة الأممية على أن "أطفال السودان يواجهون المرض وسوء التغذية والجوع، إذ يعاني ما يقرب من 8.9 مليون طفل بسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.