سياسة
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اليونيسف: ملايين الأطفال في السودان يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف"، الخميس، من خطورة انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض لدى الأطفال في السودان، مشيرة إلى أنّ ملايين الأطفال يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
اليونيسف: ملايين الأطفال في السودان يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد
اليونيسف: ملايين الأطفال تحت خطر المرض والجوع / صورة: Reuters
12 يوليو 2024

وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في السودان مانديب أوبراين، إن "قرابة 8.9 مليون من أطفال السودان يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض".

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، عن أوبراين، قولها إن "نزوح الأطفال يصاحبه أزمات أخرى متعددة نتيجة للحرب"، مشيرة إلى أنّ "أكثر من 7 ملايين سوداني نزحوا داخلياً منذ بدء الحرب، منهم نحو 4 ملايين طفل".

وشددت المسؤولة الأممية على أن "أطفال السودان يواجهون المرض وسوء التغذية والجوع، إذ يعاني ما يقرب من 8.9 مليون طفل بسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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