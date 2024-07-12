وقالت مصادر محلية إن عدداً من المواطنين استشهدوا بينهم رضيع، فجر اليوم الجمعة، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، مضيفة أن عدداً من المصابين، نقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم نتيجة القصف.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الخميس، جراء استهداف طائرة حربية إسرائيلية تجمعاً لمواطنين وسط مدينة خان يونس، فقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة، بينما استشهد مواطنان اثنان في قصف من مسيّرات إسرائيلية على حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

تراجع جزئي

في غضون ذلك، كشف تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، بشكل جزئي من منطقة جنوب غربي مدينة غزة بعد 4 أيام من إطلاقه عملية عسكرية فيها، عن عشرات الجثامين الملقاة في الطرقات وتحت أنقاض المنازل المدمرة علاوة عن إحراق وتدمير المئات من المنازل.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، إن "هناك تراجعاً للجيش الإسرائيلي من حي تل الهوا ومنطقة الصناعة ومستشفى أصدقاء المريض إلى غاية شارع 8 في الأطراف الجنوبية لحي تل الهوا".

وأضاف بصل، في بيان لاحق، أن "طواقم الدفاع المدني عثرت على جثامين شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في تل الهوا ومنطقة الصناعة". وتابع: "انتشلنا شهداء من عائلة واحدة ونتلقى بلاغات استغاثة متواصلة في حي تل الهوا ومنطقة الصناعة".

وحسب مصادر طبية فلسطينية فإن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 5 فلسطينيين من داخل مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة بعد تراجع القوات الإسرائيلية من محيطها، بينما ذكرت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، بأنه جرى انتشال جثامين 56 قتيلاً من حي تل الهوا ومنطقة الصناعة حتى صباح الجمعة.

حي الشجاعية منطقة منكوبة

في السياق، أعلن الدفاع المدني أن حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بات منطقة منكوبة بسبب العدوان الإسرائيلي، وأنه انتشل أكثر من 60 شهيداً من تحت الأنقاض بالحي، وأن العشرات ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم المنظمة محمود بصل إن الاحتلال دمر 85% من منازل حي الشجاعية وبناه التحتية، وإنه لم يعد صالحاً للسكن، مضيفاً أن الاحتلال دمر عيادة طبية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف فلسطيني بالحي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.