وأوضح الناتو في بيان، أن القرار اتُّخذ في قمة الحلف التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأنه يمثل علامة فارقة مهمة في الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الناتو والأردن.

وأشار إلى أن مكتب الاتصال في عمان هو تطور طبيعي للعلاقات طويلة الأمد والمتطورة مع الأردن، مؤكداً دور عمان المهم كعامل استقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها الرائد في مكافحة التهديدات العابرة للحدود بما في ذلك الإرهاب والتطرف.

بدوره، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يعمل بشكل أوثق مع شركائه في المنطقة، بما في ذلك الأردن، وأن لدى الحلف شركاء مثل العراق وتونس وموريتانيا ودول جوار البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب دول الخليج العربي.