سياسة
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الناتو ينشئ في الأردن أول مكتب اتصال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بيان، أمس الخميس، أنه سيفتتح أول مكتب اتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الأردنية عمان، وذلك جزء من خطة عمل الناتو لتعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء.
الناتو ينشئ في الأردن أول مكتب اتصال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ستولتنبرغ: الأردن شريك طويل الأمد وذو قيمة عالية للناتو / صورة: AA
12 يوليو 2024

وأوضح الناتو في بيان، أن القرار اتُّخذ في قمة الحلف التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأنه يمثل علامة فارقة مهمة في الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الناتو والأردن.

وأشار إلى أن مكتب الاتصال في عمان هو تطور طبيعي للعلاقات طويلة الأمد والمتطورة مع الأردن، مؤكداً دور عمان المهم كعامل استقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها الرائد في مكافحة التهديدات العابرة للحدود بما في ذلك الإرهاب والتطرف.

بدوره، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يعمل بشكل أوثق مع شركائه في المنطقة، بما في ذلك الأردن، وأن لدى الحلف شركاء مثل العراق وتونس وموريتانيا ودول جوار البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب دول الخليج العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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