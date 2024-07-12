وقالت القناة "12" العبرية، إن "مبنيين تضررا نتيجة صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان صباح اليوم الجمعة". وكانت القناة أشارت، في وقت سابق، إلى رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان على المطلة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء فيها.

وقبل ساعات الصباح، دوّت صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية الشمالية القريبة من حدود لبنان الجنوبية.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مقتل الرائد احتياطي فاليري شيفونوف، (33 عاماً) ضابط المركبات في الكتيبة 9308، لواء ألون، في أثناء القتال في الشمال.

وارتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 682. بينما بلغ عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب 4149، بينهم 2122 جندياً وضابطاً أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة، منذ اندلاعها في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفاً يومياً عبر ما يُعرف بـ"الخط الأزرق" الفاصل، ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.