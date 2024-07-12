سياسة
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أردوغان يشكر أمين عام الناتو ويصف قمة واشنطن بـ"التاريخية"
شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، أمين عام الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ التي تقترب ولايته من نهايتها، على جهوده، وتمنى النجاح لخليفته مارك روته، واصفاً قمة زعماء الحلف في واشنطن بـ"التاريخية".
أردوغان يشكر أمين عام الناتو ويصف قمة واشنطن بـ"التاريخية"
أردوغان يشكر أمين عام الناتو ويصف قمة واشنطن بـ"التاريخية" / صورة: AA
12 يوليو 2024

وقال الرئيس أردوغان في منشور على منصة إكس: "أود أن أشكر صديقي العزيز، الأمين العام ستولتنبرغ، الذي بذل جهوداً منذ توليه المنصب في عام 2014 للحفاظ على وحدة وتضامن التحالف".

وتمنى الرئيس أردوغان "النجاح لرئيس وزراء هولندا السابق، الأمين العام المنتخب للناتو السيد (مارك) روته، في المهمة الصعبة المنوطة به". مضيفاً : "أثق في أن السيد روته سيحرص على مصالح وحساسيات الحلفاء".

وعلى هامش القمة أجرى الرئيس أردوغان لقاءات مع عدد من زعماء الدول، إذ التقى رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر وهنّأه على توليه المنصب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

كما اجتمع الرئيس التركي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأكّد أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء الحرب والتوصّل إلى سلام عادل، مشدداً على ضرورة إعطاء أولوية لتنشيط مبادرة حبوب البحر الأسود.

وغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الخميس، عقب مشاركته في قمة زعماء الناتو ورافقته في الزيارة زوجته أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولار، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وعدد آخر من المسؤولين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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