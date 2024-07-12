ووفقاً لما نقلته الشبكة، أمس الخميس، عن خمسة مسؤولين أمريكيين وغربيين تحدثوا للشبكة، فإن المؤامرة كانت واحدة من سلسلة خطط روسية لاغتيال مديرين تنفيذيين في مجال الصناعات الدفاعية في جميع أنحاء أوروبا، كانوا يدعمون المجهود الحربي في أوكرانيا.

وأضافت أن الولايات المتحدة أبلغت ألمانيا بمخطط الحكومة الروسية لقتل أرمين بابرغر، رئيس شركة "راينميتال"، وعندما علم الأمريكيون بالمخطط، أبلغوا ألمانيا، التي تمكنت أجهزتها الأمنية آنذاك من حماية بابرجر وإحباط المؤامرة

وحسب CNN، فإن المخطط ضد بابرغر كان "الأكثر نضجاً"، وعندما علم الأمريكيون فيه أبلغوا ألمانيا، التي تمكنت أجهزتها الأمنية آنذاك من حماية بابرجر وإحباط المؤامرة.

وأكد مسؤول حكومي ألماني رفيع المستوى للشبكة أن برلين تلقت تحذيرات بشأن المؤامرة من جانب الولايات المتحدة.

وأشارت CNN في تقريرها إلى أنه "لأكثر من ستة أشهر، نفذت روسيا حملة تخريبية بالوكالة عبر أوروبا، إذ جندت هواة محليين لتنفيذ جميع أنواع الأعمال، بدءاً من حرق مستودعات مرتبطة بأسلحة لأوكرانيا إلى أعمال تخريب صغيرة كلها تهدف إلى إعاقة تدفق الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا وتقويض الدعم الشعبي لكييف".

من جانبه، أصدر الكرملين بياناً يرفض فيه اتهامات التخطيط لاغتيال رئيس شركة ألمانية لصناعة الأسلحة.

وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حول تقرير الشبكة بقوله: "يجري تقديم كل هذا بأسلوب قصة كاذبة أخرى، وبالتالي لا يمكن أخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد".

وتنتج شركة "راينميتال" قذائف مدفعية عيار 155 ملم وتخطط لبدء تصنيع مركبات مدرعة في أوكرانيا في الأسابيع المُقبلة، وهي خطوة تثير قلقاً عميقاً لروسيا، وفق ما قاله مصدر مطلع على الاستخبارات لـCNN.

وجاء تقرير الشبكة بموازاة قمة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في واشنطن في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس التكتل الدفاعي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "في ضوء التقارير الأخيرة عن راينميتال، هذا ما دأبنا على قوله بوضوح في الأشهر الأخيرة، وهو أن روسيا تشن حرباً عدوانية هجينة من خلال التخريب والهجمات الإلكترونية وشل نظام تحديد المواقع العالمي، إذ لم تعد طائرات البلطيق قادرة على الهبوط في بلدان مجاورة".

ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية التعليق مباشرة على التقرير المتعلق براينميتال، لكنه قال إن "الحكومة الألمانية تأخذ تهديدات النظام الروسي على محمل الجد"، وإن "سلطاتنا الأمنية متيقظة للغاية وتتصرف وفقاً لذلك بالتعاون الوثيق مع شركائنا الدوليين".

من ناحيته قال المتحدث باسم راينميتال أوليفر هوفمان إن الشركة "لا تستطيع التعليق على القضايا المتعلقة بأمن الشركة، إذ تتخذ الإجراءات اللازمة دائماً بالتشاور المنتظم مع السلطات الأمنية".

وشكلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، نقطة نقاش رئيسية بين مسؤولي حلف شمال الأطلسي المجتمعين في واشنطن لحضور قمة الحلف في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه.