وقال المسؤول في بلدية العاصمة بيار رابادان لإذاعة "أر أف إي"، اليوم الجمعة، إن نهر السين كان نظيفاً بما يكفي للسباحة خلال معظم الأيام الـ12 الماضية، لكنه عوّل في نجاح الحدث على حالة الطقس، وأضاف: "نأمل أن يتحسن الطقس قليلاً، لكننا لسنا قلقين بشأن إمكانية إقامة المسابقات".

وأوضح رابادان أن المسابقات "ستقام"، لكنه أضاف أنه قد تكون هناك "تعديلات" من دون أن يذكر تفاصيل، في إشارة إلى احتمالية وجود تغييرات على برنامج الدورة الأولمبية في نهر السين الذي يشهد مستويات عالية من التلوث، إذ تتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إليه التي زادت مع هطل أمطار غزيرة على نحو غير معتاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أفادت بلدية المدينة أن مستويات بكتيريا الإشريكية القولونية (إي كولاي) في منطقة السباحة الأولمبية بوسط باريس انخفضت إلى الحدود المقبولة لمدة أربعة أيام، لكن الأسبوع الماضي، كانت مستويات الإشريكية القولونية (إي كولاي)، وهي بكتيريا تشير إلى وجود مادة برازية، أعلى من الحدود العليا.

وفي إحدى الفترات، كانت مستويات الإشريكية القولونية أكثر بعشرة أضعاف من الحد المقبول بسبب هطل أمطار غزيرة خلال الشهرين السابقين، ما أدى إلى مخاوف بشأن استضافة المسابقات الأولمبية. ومن المقرر أن يُستخدم نهر السين في مرحلة السباحة لمسابقة الترياتلون أيام 30 و31 يوليو/تموز و5 أغسطس/آب، بالإضافة إلى السباحة في المياه المفتوحة يومي 8 و9 أغسطس/آب.

وأنفقت السلطات الفرنسية 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في العقد الماضي لمحاولة تنظيف النهر من خلال تحسين نظام الصرف الصحي في باريس، فضلاً عن بناء مرافق جديدة لمعالجة المياه وتخزينها.