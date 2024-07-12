سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد تلوث نهر السين.. مسؤول فرنسي يعوّل على حالة الطقس لإنقاذ أولمبياد باريس
عوّل مسؤول فرنسي في بلدية العاصمة باريس، على حالة الطقس في البلاد لإقامة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها المدينة بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب، وذلك بعد تزايد المخاوف من ارتفاع مستويات البكتيريا في نهر السين ما يؤثر في نجاح الدورة الأولمبية.
بعد تلوث نهر السين.. مسؤول فرنسي يعوّل على حالة الطقس لإنقاذ أولمبياد باريس
مسؤول فرنسي: نهر السين كان نظيفاً بما يكفي للسباحة خلال معظم الأيام الـ12 الماضية / صورة: Reuters
12 يوليو 2024

وقال المسؤول في بلدية العاصمة بيار رابادان لإذاعة "أر أف إي"، اليوم الجمعة، إن نهر السين كان نظيفاً بما يكفي للسباحة خلال معظم الأيام الـ12 الماضية، لكنه عوّل في نجاح الحدث على حالة الطقس، وأضاف: "نأمل أن يتحسن الطقس قليلاً، لكننا لسنا قلقين بشأن إمكانية إقامة المسابقات".

وأوضح رابادان أن المسابقات "ستقام"، لكنه أضاف أنه قد تكون هناك "تعديلات" من دون أن يذكر تفاصيل، في إشارة إلى احتمالية وجود تغييرات على برنامج الدورة الأولمبية في نهر السين الذي يشهد مستويات عالية من التلوث، إذ تتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إليه التي زادت مع هطل أمطار غزيرة على نحو غير معتاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أفادت بلدية المدينة أن مستويات بكتيريا الإشريكية القولونية (إي كولاي) في منطقة السباحة الأولمبية بوسط باريس انخفضت إلى الحدود المقبولة لمدة أربعة أيام، لكن الأسبوع الماضي، كانت مستويات الإشريكية القولونية (إي كولاي)، وهي بكتيريا تشير إلى وجود مادة برازية، أعلى من الحدود العليا.

وفي إحدى الفترات، كانت مستويات الإشريكية القولونية أكثر بعشرة أضعاف من الحد المقبول بسبب هطل أمطار غزيرة خلال الشهرين السابقين، ما أدى إلى مخاوف بشأن استضافة المسابقات الأولمبية. ومن المقرر أن يُستخدم نهر السين في مرحلة السباحة لمسابقة الترياتلون أيام 30 و31 يوليو/تموز و5 أغسطس/آب، بالإضافة إلى السباحة في المياه المفتوحة يومي 8 و9 أغسطس/آب.

وأنفقت السلطات الفرنسية 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في العقد الماضي لمحاولة تنظيف النهر من خلال تحسين نظام الصرف الصحي في باريس، فضلاً عن بناء مرافق جديدة لمعالجة المياه وتخزينها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us