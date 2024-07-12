وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، إن القوات المسلحة التركية حيّدت تسعة إرهابيين من PKK في مناطق هاكورك وكارة ومنطقة عملية "المخلب–القفل".

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "PKK" في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.