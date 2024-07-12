سياسة
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ألطون: 15 تموز ملحمة بطولية سطرتها أمتنا ضد المحاولة الانقلابية الغادرة
وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ليلة 15 يوليو/تموز 2016 التي جرى فيها التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد، بأنها نصر مجيد وملحمة بطولية سطرها الشعب التركي في أثناء تصديه للانقلابيين.
ألطون: 15 تموز ملحمة بطولية سطرتها أمتنا ضد المحاولة الانقلابية الغادرة
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12 يوليو 2024

وقال ألطون في تدوينة، على حسابه في موقع إكس، إنّ "15 يوليو/تموز حولت إرادة شعبنا في حماية وطنه واستقلاله، من الليل المظلم إلى النور"، مضيفاً أن الشعب التركي سطّر هذه الملحمة البطولية ضد المحاولة الانقلابية الغادرة في تلك الليلة، وأظهر إرادة لا تتزعزع في حماية وحدتنا وحريتنا.

وكتب ألطون: "إن يوم 15 يوليو/تموز ليس مجرد قصة مقاومة، بل هو أيضاً قصة ولادة جديدة. فقد أظهر لنا التصميم على حماية إرادة أمتنا وديمقراطيتها ومستقبلها كيفية السير نحو النور حتى في أحلك اللحظات".

ولفت إلى أن استذكار هذه الملحمة البطولية كل عام بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو تعبير عن الاحترام الذي تكنه الحكومة للشعب التركي، موضحاً أن الاحتفال بـ"يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" هذا العام سيكون تحت شعار "انتصار الأمة".

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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