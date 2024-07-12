وأضاف بيسكوف خلال إحاطة صحفية اليوم الجمعة، أنه "على الرغم من حقيقة أن كل هذا شأن داخلي للولايات المتحدة ويندرج ضمن مسؤولية الناخبين الأمريكيين، ولا علاقة لنا به، فإنه لا يزال سلوكاً غير مقبول على الإطلاق أن يتحدث رئيس الدولة بهذه الطريقة، وهذا كلام غير محترم تجاه رؤساء الدول الأخرى".

وتابع: "هذا ما نوليه اهتماماً فورياً، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق لنا".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو إن "أعمق وأقدم مخاوف أوروبا عادت إلى الحياة لأن قاتلاً مجنوناً يزحف"، كما أخطأ بايدن في تقديم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال: "رئيس أوكرانيا بوتين".

وأمس الخميس خلال مؤتمر صحفي منفرد في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن، خلط بايدن أيضاً بين اسمَي نائبته كاملا هاريس ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب، إذ قال: "لم أكن لأختار ترمب ليكون نائب الرئيس إذا لم أكن أعتقد أنه مؤهل ليكون رئيساً".

كما قال بايدن مخاطباً الحاضرين في القمة: "والآن أترك الكلام لرئيس أوكرانيا الذي يتمتّع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم. سيّداتي سادتي، إليكم الرئيس بوتين". لكن سرعان ما صحّح بايدن هفوته قائلاً: "تركيزي منصبّ بشدّة على هزيمة الرئيس بوتين".

واعتبر بيسكوف أن العالم كله "انتبه لزلات الرئيس بايدن"، وقال: "لاحظنا أن العالم كله اهتم بهذا الأمر، ولا يمكن أن تكون هنا تعليقات، من الواضح أن هنا تحفظات، ومن الواضح أنها ربما حظيت بمثل هذا الصدى الواسع في سياق تلك المناقشات السياسية الداخلية التي تجري الآن"، ووصف ذلك بأنه "شأن داخلي للولايات المتحدة".