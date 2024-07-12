وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في منشور على منصة إكس، بأن "التقرير الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء، والذي يفيد بأن إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، هو محض أخبار كاذبة"، مؤكداً أن نتنياهو يصر على "بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا".

وأوضح المكتب أن نتنياهو "أوعز بذلك إلى فرق التفاوض وممثلي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأبلغ بها أيضاً المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الليلة الماضية"، كما زعم نتنياهو أمس الخميس أن "حماس متمسكة بمطالب تعرّض أمن إسرائيل للخطر"، قائلاً إن أي مقترح صفقة تؤول إليه المفاوضات الحالية "يجب أن يتيح لتل أبيب العودة إلى القتال".

في المقابل أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق في وقت سابق اليوم الجمعة، في تدوينة نشرتها حركة حماس على منصة تليغرام، أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إضافة مطالب جديدة، لم ترد في كل المقترحات السابقة المتداولة مع الوسطاء، تؤكد أنه "لا يزال يتلكأ ويماطل ويبحث عما يعطل اتفاق تبادل الأسرى".

وقبل أيام قالت القناة "12" العبرية الخاصة، إن "الخطوط العريضة للصفقة صيغَت قبل سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على محور فيلادلفيا في رفح، وبالتالي، ولو وافقت حماس، فمن المتوقع أن يقع خلاف أساسي حول استمرار وجود الجيش في المحور".

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تُجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى من الطرفين.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.