سياسة
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بسبب الحرب الإسرائيلية.. غزة تفقد جيلاً كاملاً من الأطفال
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة، من فقدان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.
بسبب الحرب الإسرائيلية.. غزة تفقد جيلاً كاملاً من الأطفال
جيل كامل من الأطفال فقدته غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: Reuters
12 يوليو 2024

وقالت جولييت توما، مدير الإعلام والتواصل بالأونروا، في منشور على إكس، إن 600 ألف طفل في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية.

وأشارت إلى إغلاق عدد كبير من المدارس، وتحول مدارس الأونروا إلى ملاجئ للنازحين. وأضافت: "هذا يعني أنه إذا استمرت هذه الحرب فسنواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال".

وأكدت أن الوقت الذي يغيب فيه الأطفال عن المدرسة سيجعل من الصعب تلافي خسائرهم في التعليم، داعية إلى وقف إطلاق النار من أجل هؤلاء الأطفال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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