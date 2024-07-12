سياسة
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اليابان تحذِّر من خطر التدريبات العسكرية الصينية -الروسية على حدودها
تتواصل التدريبات العسكرية المشتركة بين الصين وروسيا، وسط مخاوف في اليابان من تصاعد خطر هذه النشاطات على أمنها القومي.
اليابان تحذِّر من خطر التدريبات العسكرية الصينية -الروسية على حدودها
تدريبات عسكرية سابقة بين الصين وروسيا / المصدر: إعلام أمريكي / Others
12 يوليو 2024

وقالت وزارة الدفاع الصينية الجمعة، إن "جيشَي البلدين باشرا في مطلع يوليو/تموز مناورات (جوينت سي 2024)، على أن تستمر حتى منتصف الشهر"، مضيفة أن هذه التدريبات البحرية والجوية تجري في محيط مدينة جانجيانغ في محافظة غوانغدونغ جنوبي البلاد، طبقاً لخطة التعاون العسكري السنوية بين بكين وموسكو.

وأوضحت الوزارة أن المناورات المشتركة بين البلدين تهدف إلى "إثبات تصميم الطرفين وقدرتهما على التصدي معاً للتهديدات للأمن البحري والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم والمنطقة".

وأكدت أنها ستسمح أيضاً "بتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على التنسيق بين الصين وروسيا من أجل العهد الجديد".

وأجرى الجيش الصيني هذا الأسبوع أيضاً، تدريبات مشتركة مع بيلاروسيا، حليفة روسيا، على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

تزامن ذلك مع انعقاد قمة الناتو في واشنطن، وأعربت دول الحلف خلال القمة عن قلقها إزاء التقارب الروسي-الصيني الذي شهد تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

بدورها أعلنت اليابان الجمعة، أن المناورات العسكرية الصينية-الروسية على مقربة من أراضيها تشكّل "مصدر قلق بالغ على صعيد الأمن القومي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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