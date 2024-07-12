وقالت قاضية محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا نامبيثا دامبوزا، في تصريح على هامش منتدى للأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس، إن "دوافع إسرائيل، عميقة للغاية لدرجة أنهم مقتنعون بأنهم على حق ويعلمون أنه لا شيء تقريباً سيحصل إذا استمروا في التصرف على هذا النحو".

وأضافت أن "تحمل المسؤولية يمكن أن يكون خياراً لدولة ما (...). البعض أكثر حساسية للضغوط، ويمكنهم تعديل سلوكهم عملاً بذلك، وآخرون لا يفعلون ذلك".

وشدّدت دامبوزا على أنه ولو لم تؤدِّ الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا لدى العدل الدولية إلى نتائج ملموسة، فإن "واقع عرض هذه الأسئلة أمام أعين الجمهور يتيح للمجتمع رؤية العدالة، أو محاولات تحقيق العدالة".

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة.

ولاحقاً تقدّمَت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفَت أكثر من 126 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائيّاً أمام محكمة العدل الدولية.