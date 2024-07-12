وأكدت المحكمة في بيان صحفي عقدته اليوم الجمعة في لاهاي، أنها ستنشر حكمها في الساعة الثاثة بعد ظهر يوم 19 يوليو/تموز الجاري.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة.

ولاحقاً تقدّمَت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفَت أكثر من 126 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائيّاً أمام محكمة العدل الدولية.