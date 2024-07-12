وأسلحة الليزر التي أُطلقَ عليها "مشروع ستار وورز"، غير مرئية ولا تُحدِث ضجيجاً، ولا تتطلب ذخيرة إضافية، وتعمل حصراً بالكهرباء، وتكلّف كل طلقة منها 2000 وون فقط (1.45 دولار) بحسب إدارة برنامج الاستحواذ في المجال الدفاعي (دابا). ونظام "بلوك آي" الذي طوّرَته شركة هانوا إيروسبيس، "سيوضع قيد التشغيل في الجيش هذا العام" حسبما قال المسؤول في دابالي سانغ-يون.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 قالت سيول إن خمس مسيرات كورية شمالية عبرت إلى الجنوب في أول حادثة من نوعها في خمس سنوات، ما استدعى إطلاق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية ونشر طائرات مقاتلة، لكنه فشل في إسقاط أي منها.

وقالت وكالة دابا أمس الخميس، إن قدرة كوريا الجنوبية على "الرد على استفزازات المسيرات الكورية الشمالية، ستتعزز كثيراً" بفضل نظام أسلحة الليزر، ونجح النظام في تحقيق معدل إسقاط بنسبة 100% في التجارب السابقة، ومع التحسينات المستقبلية يمكن أن يصبح نظام أسلحة "يغير قواعد اللعبة" قادراً على التصدي للطائرات والصواريخ البالستية في المستقبل.

سلاح المستقبل

يعمل نظام "ستار وورز"، وهو سلاح المستقبل بحسب لي سانغ-يون، على تحييد الأهداف من خلال ضربها مباشرة بالليزر المولّد من الألياف الضوئية، مضيفاً: "عندما ينقل سلاح الليزر الحرارة إلى مسيرة يذوّب سطحها. ومع ذوبان السطح، تشتعل المكونات الداخلية، مما يؤدي إلى سقوط المسيرة في نهاية المطاف".

أضاف لي: "يستخدم سلاح الليزر الكهرباء، لذا فإن زيادة القوة تسمح له السفر بسرعة الضوء"، متابعاً بأن "أسلحة الليزر يمكن أن تعبر مسافة أبعد في الفضاء حيث لا هواء"، ما يمنحها ميزة كبيرة على الأسلحة التقليدية.

من جهة أخرى قال كبير الباحثين في المعهد الكوري للشؤون العسكرية هونغ سونغ بيو: "لم تُستخدم بعد أسلحة الليزر عملياً في أي مكان في العالم"، مؤكداً ضرورة اختبارها في ظروف حقيقية، مضيفاً أن "أسلحة الليزر لها أيضاً نطاق تشغيلي. وبينما قد يكون من الممكن إسقاط المسيرات (الكورية الشمالية) التي تدخل ضمن هذا النطاق، فمن الصعب استهداف الطائرات التي تقع خارجه".

والعلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها منذ سنوات، في وقت تكثف فيه بيونغ يانغ تجارب الأسلحة وتقترب من روسيا أكثر. وبعد أن أرسلت بيونغ يانغ بالونات محملة بالقمامة عبر الحدود، علّقَت سيول الشهر الماضي تماماً اتفاقاً عسكرياً يهدف إلى خفض التوتر، واستأنفت تدريبات بالذخيرة الحية في جزر حدودية والمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.